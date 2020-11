Neljapäev on Eestis pilvine, öösel veel sajab veidi vihma, päev on kuiv.

Neljapäeva öösel sajab mitmel pool vähest vihma ning paiguti tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4, rannikul kuni 6 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on laialdaselt pilvi, millest mõni üksik veel ka sajuhoo anda võib. Edela- ja lõunatuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 0 kraadi lähedasest seisust sisemaal 5 kuni 7 kraadini rannikul.

Päev on küll üsna pilvine, aga olulise sajuta. Ennelõunal on paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 7 kraadi.

Nädala viimastel päevadel suureneb madalrõhkkonna surve ja lõunakaare tuul tõuseb tugevamaks, aga vihmapilvi jõuab põhiliselt vaid saartele ja mandri läänerannikule.

Suurem osa sisemaast saab pühapäeva pärastlõunani suurema sajuta läbi, siis edasi õhtu poole võib sadu laieneda. Temperatuur vajub öösiti sageli 0 lähedale, mis võib teedel libedust tekitada.