Õiguskantsler, kellel paluti kontrollida Saue valla heakorraeeskirja punkti, mis keelab täielikult kortermaja rõdul või terrassil grillimise, teatas vallale saadetud ettepanekus, et volikogul on heakorraeeskirja õiguslikul sisustamisel küll kaalutlusõigus, kuid seejuures peab volikogu jälgima, et põhiõiguste piirangud ei oleks ülemäärased ega meelevaldsed. Sestap palub Madise vallal heakorraeeskiri seaduste ja põhiseadusega kooskõlla viia.

Õiguskantsler leidis oma analüüsis, et tuleohutusseaduse alusel kehtestatud siseministri määrus küttegaasil või elektril töötavate grillide kasutamist korterelamu rõdul ja terrassil tuleohutuse kaalutlustel ei keela ja seega ei tohi seda heakorraeeskirjaga keelata ka volikogu.

Kui eesmärk on vältida rõdul grillimisega kaasnevaid mõjutusi, näiteks suitsu ja lõhnade levimist teistele korteriomanikele, siis häirimise lõpetamist saab nõuda korteriomanik ise ning vajadusel saab seda keelata korteriühistu, mitte volikogu, kuna see piiraks korteriomanike õigusi.

Kuigi kohaliku omavalitsuse volikogu ainuõigus on kehtestada omavalitsuse territooriumil heakorraeeskirjad, siis seadus heakorra mõtet ei ava, mistõttu võib selle all õiguskantsleri hinnangul mõista n-ö välist heakorda ehk inim- ja keskkonnasõbralikku, esteetilist ja korrastatud valla- või linnaruumi.

Kuna võib ette tulla, et kortermaja rõdul grillimisega kaasnev suits ja lõhn võib levida ka korterelamust välja avalikku valla- või linnaruumi ning mõjutada juhuslikke möödakäijaid, siis taoliste olukordade vältimiseks on volikogul õigus kehtestada heakorraeeskirjas kortermajade rõdudel grillimisele siiski mõningaid väikse intensiivsusega piiranguid, mis ei tohi olla ülemäärased ega meelevaldsed.

Praegu Saue vallas kehtiv üldine grillimiskeeld on aga õiguskantsleri arvamuse kohaselt liiga kitsendav abinõu. "Pole mõistlikku põhjust, miks peaks grillimisega kaasnevat lõhna ja suitsu korterelamu vahetus läheduses olevas avalikus ruumis hindama niivõrd häirivaks asjaoluks, mis õigustab korterelamu rõdudel ja terrassidel grillimise täielikku keelamist," seisab Ülle Madise kirjas. Ta toob samas näite, et keelatud pole grillida väljaspool korterelamu rõdu ja terrassi, näiteks kortermaja ees, kuigi see tegevus võib mõjutada inimesi vähemalt sama palju.

"Korteriomanikul on õigus kasutada eriomandi eset (rõdu, terrass) oma äranägemise järgi niivõrd, kui see ei ole vastuolus seadusega või kolmanda isiku õigustatud huviga."

Grillimiskeeld kohtleks põhjendamatult ebavõrdselt korteriomanikke või -elanikke võrreldes majaomanikega, näiteks eramajaomanikega tihedalt asustatud piirkondades, kus grillilõhn- ja suits võib kanduda eramaja terrassilt kõnniteele või naabrite juurde. Sestap on täielik grillimiskeeld vastuolus ka üldise võrdsuspõhiõigusega.

Õiguskantsler juhib tähelepanu, et heakorraeeskirjaga saab volikogu kujundada valla- või linnaruumi esteetilist välisilmet. Kuigi selles asjas on volikogul lai kaalutlusõigus, peavad ka esteetikast lähtuvad piirangud olema hoolikalt läbi kaalutud ja põhjendatud.