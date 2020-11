Jüri Ratase juhitav valitsus on selleks korraks leidmas taas töörahu. Millised meeleolud aga valitsevad opositsioonis ja milline on sotsiaaldemokraatide nägemus tervise- ja majanduskriisi seljatamiseks? Millised on pidevalt läbikukkuvate umbusaldusavalduste õppetunnid, sellest tuleb ETV saates "Esimene stuudio" juttu riigikogu liikme Riina Sikkutiga (SDE).