GAIA-X annab lootust Euroopa pilveandmed USA-st ja Hiinast lahti siduda

Praegu osaleb GAIA-X projektis seitse Euroopa riiki, samuti tehakse koostööd Euroopa Komisjoniga. Eesmärgiks on luua oma pilveteenuse pakkuja ja saavutada digitaalne suveräänsus, samuti suurendada kohalike ettevõtete globaalset konkurentsivõimet.

Analüütik Paul Mckay sõnul on tegemist hädavajaliku projektiga, kuna praegu domineerivad Euroopa pilvevõrku Hiina ja USA ettevõtted.

"Euroopa ettevõtted on muutunud närviliseks, kuna puudub kindlus, milline on läbipaistvus ja kuidas nende andmeid kasutatakse," ütles Mckay.

GAIA-X leiaks peamiselt kasutust tööstuses, teaduses ja energeetikas. Tegemist on oluliste Euroopa majandusharudega ja seepärast on oluline, et nende andmeid kasutatakse turvaliselt ja läbipaistvalt.

Mckay leiab, et tegemist on hädavajaliku projektiga ja selle eestvedajad peavad tegutsema kiiremini. Ta leiab, et välismaised pilveteenuse pakkujad jätkavad Euroopas domineerimist ka 2021. aastal. Seepärast peab GAIA-X-i juhtiv sihtasutus vaeva nägema, et projekt oleks tulevikuski asjakohane.