Piirangud mõjutaid Saksa majandust leebemalt kui prognoositi

Värskes analüüsis pakutakse, et tänavuseks Saksamaa majanduslanguseks kujuneb 5,1 protsenti. Pärast kevadist koroonaviiruse levikust põhjustatud šokki arvati, et langus tuleb 6,5-protsendine. Niinimetatud majandustarkade raporti esitlusel rõhutas liidukantsler Merkel, et viiruse tingimustes on majanduse analüüsimine korralik väljakutse.

"2020. aasta kolmas kvartal läks äärmiselt hästi. Praktiliselt kõik hinnangud ei saanud tegelikkusele pihta. See oli väga dünaamiline kvartal. Uutel piirangutel pole olnud niivõrd negatiivseid efekte," ütles majandusanalüütik Lars Feld.

Brittide majandus taastus

Suurbritannia majandus on kolmandas kvartalis suutnud toibuda kevadisest rängast langusest, kuid kasvuhoog on raugemas, teatab Briti statistikaamet.

15-protsendine tõus ei suutnud korvata 20-protsendist majanduslangust teises kvartalis. Septembris edenes majandus kehvemini kui augustis ja juulis. Et majanduslanguseks peetakse kahe järjestikuse languskvartali esinemist, ei saa Suurbritannia puhul lootusetust seisakust rääkida.

Majandust elavdas laste koolidesse tagasi pöördumine, samuti elavnemine ehitussektoris. Töötus on siiski aeglaselt suurenenud, ulatudes nüüd 4,8 protsendini.