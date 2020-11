Läti minister astus valetamise pärast tagasi

Puce tunnistas, et valetas, väites, nagu poleks ta ebaseaduslikult kasutanud Riia tasuta parkimiskaarti. Minister palus üldsuselt, parteikaaslastelt ja perelt oma vale pärast vabandust ja kinnitas, et tal on tekkinud olukorra pärast häbi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juris Puce viis keskkonna- ja regionaalarengu ministrina ellu Lätis palju tüli põhjustanud haldusreformi ja algatas Riia linnavolikogu laialisaatmise. Et ta on valitsusliidu ühe osapoole – parteiühenduse Arengule/Poolt! – üks juhte, tuleb kolleegidel nüüd arutada, kuidas koostööd edasi teha.

Peaminister Krišjanis Karinš leidis, et usaldus valitsuse vastu on eriti oluline praegusel kriisiajal ja valetanud ministri tagasiastumine on ainumõeldav tegu.