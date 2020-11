Köögiviljakasvatajad soovivad puu- ja köögivilja käibemaksu vähendamist

Põllumajandus-kaubanduskoda, talupidajate keskliit ja aiandusliit tegid valitsusele ja riigikogule ettepaneku algatada seadusemuudatus kodumaise puu- ja köögivilja ning kartuli käibemaksu määra alandamiseks seniselt 20 protsendilt viiele protsendile.

Toiduainete käibemaksusoodustust pole neljas Euroopa Liidu liikmesriigis: Taanis, Bulgaarias, Leedus ja Eestis.

Läti maksustab puu- ja köögivilju viieprotsendilise käibemaksuga juba 2018.

Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin ütles ERR-ile, et puu- ja köögiviljade käibemaksu alandamine on kasulik kogu tarneahelale - nii tootjale, kaupmehele kui tarbijale.



Kuigi valitsusele ja riigikogule saadetud ettepanekus palutakse vähendada ainult kodumaise köögivilja ja kartuli käibemaksu, pole see tegelikult võimalik, kuna oleme osalised Euroopa Liidu ühisturul.

Eesti tootjad suudavad koduturu varustada kodumaise köögiviljaga umbes 60 protsendi ulatuses, marjade ja puuviljade isevarustamise tase on alla 10 protsendi.