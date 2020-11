Iga tarbija elektriarvel on taastuvenergia tasu, mis sel aastal on 1, 36 senti kilovatt-tunni kohta. Tasu suuruse arvutab vastavalt taastuva energia järgmise aasta tootmisvõimsusele välja Elering.

Kuid juba praegu tuleb ligi pool elektritootmisest taastuvatest allikatest. Hüppeline kasv toob kaasa suurema toetuse vajaduse, mida pole ilma lisarahastuseta võimalik järgmisel aastal maksta.

Majandusministeeriumi asekantsler Timo Tatari sõnul ei tõuse järgmisel aastal taastuvenergiatasu seetõttu, et valitsus otsustas reservist eraldada kaheksa miljonit eurot.

"Me oleme koos Eleringiga vaadanud nendele numbritele otsa, saanud Eleringilt parima teadmise, et kui palju puudujääk on," märkis Tatar.

Kuna see tasu suurus selgub 1. detsembriks, ei soovinud Elering veel kommentaari anda. Tatari sõnul jääb riigipoolne rahaeraldus Eleringile ühekordseks, sest taastuvenergia toetused hakkavad vähenema. Seetõttu hakkavad ka taastuvenergia tasud elektriarvetel järgnevatel aastatel vähenema.

"Veidi üle ühe sendi kilovatt-tunni kohta maksab tarbija järgmisel aasta taastuvenergia tasu, mis kodumajapidamiste arvel on kuskil kolm kuni neli eurot. Pärast järgmist aastat taastuvenergia tasu tõenäoliselt langeb veelgi ja seda juba ilma täiendavate riigipoolse lisaraha eraldamiseta," lausus tatar.

Taastuvenergia toetus loodi kümne aasta eest, mil roheenergia kasutuselevõtu hoogustamiseks hakati tootajatele väljastama 12 aasta jooksul makstavat toetust. Nüüd on need esimesed toetused ammendumas.

Eesti taastuvenergia koja juhataja Mihkel Annus märkis, et see mõjutab ka tarbija rahakotti.

"Kuna palju tuulepargid ja ka koostootmisjaamad rajati üle aastakümne tagasi, siis lähema aasta või kahe jooksul need toetusperioodid ka lõpevad. Võib eeldada, et see kajastub kindlasti tarbija rahakotil," lausus Annus.

Kuid toetuse vajadust vähendab ta ka eelmisel aastal jõustunud uus kord, mille järgi toetusmäärad selguvad vähempakkumise teel. See on juba praeguseks mõju avaldanud.

"Järgneval aastal ja ka 2023. aastal on plaanitud suuremahulised toetuse vähempakkumised vabaja seal võivad tulemuse olla veelgi paremad," märkis Annus.

Mõlema muudatuse mõjul vähenevad toetused juba poole võrra, ütles Tatar. Kuid ta lisas, et taastuva energeetika arenedes võivad paari-kolme aasta pärast toetused sootuks kaduda.