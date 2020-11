Leedus kogunes parlament esimesele istungile pärast valimisi. 141-liikmelises seimis on 60 uut liiget.

Leedu ringhäälingu teatel on 99 protsendil saadikutest kõrgharidus. Uues koosseisus on esindatud kümme parteid, kellest kõige suurema esindatusega on 50 mandaadiga Isamaaliit-Leedu Kristlikud Demokraadid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uus koalitsioon kahe liberaalse parteiga on lubanud taastada usalduse riigi ja inimeste vahel. President Gitanas Nauseda hoiatas, et uuel valitsusel on ees palju tööd.

"Te alustate tööd väljakutseterohkel ajal. Uus seim kannab koos järgmise valitsusega vastutust hallata lähiaegade üht suurimat kriisi. Teie olete kogunenud esimesele istungile ajal, mil kogu riik on värvitud punaseks kõrge nakatumisohu tõttu. Ajal, mil meedikud loendavad voodeid, mis on jäänud tõsiste haigete jaoks ning mil ettevõtted hindavad kahjusid, mis neid on tabanud," rääkis Nauseda.