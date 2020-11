Solman soovib vanemahüvitise arvestamisel muutust

Rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa) kavatseb novembri lõpus esitada valitsusele perehüvitiste seaduse muudatused, mille kohaselt ei võeta järgneval kolmel aastal vanemahüvitise aluseks oleva keskmise palga määramisel arvesse perioodi, mil vanem on olnud registreeritud töötu.

"Loodan, et ükski laps ei jää vanemate ajutise töökoha kaotuse tõttu seekord sündimata ning perede otsused ei saa olema nii drastiliselt kui eelmise kriisi ajal," märkis Solman.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreerisid perekonnaseisuasutused oktoobris 1044 sündi, neist 533 tüdrukut ja 511 poissi.

Solman märkis, et sündide arv on tänavu olnud mullusega võrreldes mõnevõrra väiksem, sest 90-ndate väikesearvulised põlvkonnad moodustavad üha suurema osa noortest peredest. Ministri sõnul on seda olulisem vähendada koroonakriisist tingitud ebakindluse täiendavat negatiivset mõju laste sündimisele.