USA välisminister Pompeo alustas ringreisi Euroopas ja Lähis-Idas

Algselt oli ringreisi eesmärk rõhutada ja kindlustada president Donald Trumpi valitsuse prioriteete piirkonnas. Samas on Prantsusmaa, Türgi, Gruusia, Iisrael, Araabia Ühendemiraadid, Katar ja Saudi Araania tunnustanud presidendivalimiste võitjana Joe Bidenit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian ütles reedel, et uue administratsiooniga on kavas rääkida Iraagist, Iraanist ja Hiinast.

"Kas ma pean temaga kohtuma? Jah, sest meil on vaja mitmeid keerulisi teemasid, mida arutada. Olukord Iraagis, olukord Iraanis, seal on terrorism, igasugused raskused Lähis-Idas. Samuti arutame suhteid Hiinaga. Lühidalt, palju olukordi, mis vajavad arutelu, mida regulaarselt peame. Me helistame üksteisele regulaarselt ja kuna ta tuleb Pariisi, siis kohtun temaga," ütles Le Drian.

Välisministri sõnul ei tohiks USA viia välja oma vägesid Afganistanist ega Iraagist. "Ja seda ma ütlen talle," lisas ta.