Ida-Viru noored liituvad aina enam noorkotkastega

Kaitseliidu Alutaguse malev võttis täna noorkotkaste ridadesse 30 uut liiget. See on viimase viie aasta jooksul suurim arv Ida-Viru noori, mis ühekorraga Kaitseliidu noorteorganisatsiooniga liitub.

Kaitseliidu Narva malevkonna Noorte Kotkaste rühm sai kaheksa uut liiget. Ühtekokku tegutseb Narvas 45 noorkotkast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Narva malevkonnas toimunud tseremoonial andsid uued noorkotkad tõotuse täita oma kohust isamaa ees ning said kaela noorkotkaste sinised kaelarätid. Narva noori toob noorkotkaste ridadesse huvi militaarväljaõppe vastu.

"Astusin noorkotkaste ridadesse, sest mulle meeldib see, mida nad teevad. Käivad retkedel, korraldavad väga huvitavaid üritusi just Kaitseliiduga. Saab tulistada, granaate heita, paadiga ujuda, seepärast läksingi," rääkis noorkotkas Bogdan Krivonoi.

Narva malevkonna Noorte Kotkaste rühmapealiku Vladislav Egleti sõnul pakub organisatsioon rohkelt neid võimalusi, millest Narvas napib. "Huvi on päris suur, sellepärast et noortel puudub praegu võimalus nii aktiivselt osaleda matkamises, välilaagrites. Narva linnas on vähe neid kohti, kus pakutakse sellist praktilist tegevust välikeskkonnas," sõnas ta.