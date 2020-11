Ametlike andmete kohaselt võitis valitsuserakond Gruusia Unistus 48,23 protsenti häältest ja suurim opositsioonierakond Ühtne Rahvuslik Liikumine kogus 27,18 protsenti, vahendab Reuters.

Opositsioon süüdistab valitsuserakonda ja selle toetajaid häälte ostmises, valijate ja valimisvaatlejate ähvardamises ja rikkumistes häälte lugemisel. Gruusia Unistus on rikkumisi eitanud. Kaheksa opositsioonierakonda, sealjuures Ühtne Rahvuslik Liikumine on öelnud, et nad boikoteerivad parlamenti.

Opositsioon nõuab valimiskomisjoni juhi Tamar Zhvania tagasiastumist ja uute valimiste korraldamist.