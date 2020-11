Pühapäev on tuuline ja kohati sajab

Öö vastu pühapäeva on pilves selgimistega, kohati sajab. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Temperatuur kõigub valdavalt -2 kuni +3 kraadi juures, kuigi pikemate selgimiste korral on kohati -5 ning Lääne-Eesti rannikualadel kuni +6 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb peamiselt sajuta ning üksikute selgimistega. Enamasti valitseb kagutuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Termomeeter näitab -2 idas kuni +6 kraadi saartel. Kohatin teed libedad.

Päevalgi on pilvis selgimisi ning kohati sajab veidi. Tuul puhub jätkuvalt kagust ja lõunast 4 kuni 10, rannikul kuni 15 m/s. Temperatuur tõuseb kõikjal plussi, kõige rohkem 7 kraadini.

Uus nädal toob veidi sooja juurde, aga see tähendab ka rohkem vihma. Juba esmaspäeva öösel levib vihmasadu saartelt mandrile ning ida pool on võimalik lörts ja lumi. Lisaks kogub kõle kagutuul hoogu juurde.

Teisipäeval on idas veel lumelörtsine ja mujal vihmane, kuid tuul nõrgeneb veidi. Kolmapäeva hommikul temperatuur jälle tõuseb ja sajune on mitmel pool. Ka nädala teises pooles on taas tuuline.