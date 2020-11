Rahvusliku käsitöö poodides Tallinna vanalinnas kliente on. Need on kohaliku oskuse hindajad, kes ei vaimustu jõulutralli masstoodangust. Mõned on ise käsitööd õppinud ning oskavad kvaliteeti hinnata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selliseid kohalikke kundesid on aga liiga vähe võrreldes vanalinna endise turistide hulgaga.

Käsitööliidul on Tallinnas kolm poodi. Üks neist on suletud, sest pole külastajaid. Ülejäänud vaatavad imetlusega matrjoškamüüjate pole, kes rendivad linna poepinda. Linn on oma rentnikele kriisi ajal hinnaalandust teinud.

"Need kaks poodi, mis on avatud, nendel on ikkagi väga suured läbirääkimised. Meil ei ole 80-protsendist allahindlust," rääkis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu esimees Liina Veskimägi-Iliste.

Sellest hoolimata teevad käsitöölised jõuluhooajal vanalinnas näitusi ja õpitube alustades rahvariidepeost Raekoja platsil ja lõpetades erinevate töötubadega.

Linn on ka vanalinna toitlustusettevõtjatega kokku leppinud, et reklaamib oma jõululeheküljel neid, kes võõrustavad külalisi jõuluroogade ja -jookidega.

"Kõik need restoranide ja kohvikute pidajad on kaasatud meie jõuluprogrammi, mis tähendab seda, et me kajastame seda, et nad löövad kaasa. Teeme reklaami sellele. kui veel keegi ei ole üles leidnud, siis meil on selline lehekülg visit.tallinn.ee, Seal on kõikide nende tegevuste, mida Tallinnas saab vaadata jõulude ajal, on ühtekokku kogutud," rääkis Tallinna kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Teatrilavastaja ja toitlustusettevõtja Peeter Jalakas paneb aga oma restorani Aed esmaspäevast kinni. Tema kahtlustab, et sama teevad teisedki. "Ühtegi praktilist sammu, mis reaalselt aitaks siin vanalinnas ettevõtjatel ellu jääda, tehtud ei ole. Kõige esimene, kõige lihtsam asi oleks see, et õhtul, kui on etenduste aeg, teha parkimine tasuta.