Võistlustantsijad pidasid Pärnus Eesti karikavõistluse järjekordset etappi

Võistlused toimusid Kesklinna koolide võimlas ja tavapublikule sissepääsu ei olnud. Ka paaridel paluti võimaluse korral võtta kaasa vaid üks esindaja. Mõistagi oli võistlejail oma etteaste järel kahju saalist lahkuda, sest ikka taheti pilku heita teiste tantsule. Aga see, et võistlused üldse toimusid, tegi kõigile suurt rõõmu.

"Turniirid on haruldased küll, aga üritame endast parima teha. Ma arvan, et koroona aeg tekitas sellise olukorra, et kõik soovisid välja tulla ja Pärnus selline suurepärane võimalus sellises toredas koolis - kõik tulid kohale, pärnakad on kõik kohal," rääkis Eesti Tantsuspordi Liidu juhatuse liige Ivo Kappet.

"Saime kokku ilmselt viimase aja ühe suurema võistluse Eesti karikavõistluste sarjast. Oleme siiamaani veel planeerinud või planeerime novembri lõppu klasside meistrivõistlused ja 5. detsembril siis ka meie aastalõpu kokkuvõtva karikavõistluse," lisas ta.

Võistlused tegi eriliseks juba see, et osales kümne tantsu maailmameisterpaar Konstantin Gorodilov ja Dominika Bergmannova. Nende esinemisele soovisid kõik pilku heita, sest tegemist on tõepoolest suurepäraste tantsijatega.

Ladina-Ameerika tantsudes on ka Pärnul viimasel ajal saavutusi. Juunioride 2. klassis võistevad Pärnu noormees Nikita Kilievoi ja tema lätlannast tantsupartner Viktorija Bumane olid täna parimad kõikides tantsudes, kelle treener on Olga Kosmina.