Trump tunnistas sisuliselt Bideni võitu

"Ta võitis, kuna valimistel toimusid pettused," kirjutas Trump sotsiaalvõrgustikus Twitter nimetamata otse Bideni nime.

Ta lisas, et valimistele ei lubatud vaatlejaid ning hääli luges kokku vasakraadikaalidele kuuluv ja halva maine ning viletsa varustusega ettevõte Dominion, mis ei suutnud Texase osariigis sellele tööle kvalifitseeruda. Trump viitas ka, et võitis Texases ning süüdistas ajakirjandust valetamises ja vaikimises.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn't even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg