Ilm läheb sajusemaks ja tuulisemaks, oodata võib lörtsi

Valdavas Eestis sajuta ja jahedat ilma soosinud kõrgrõhuala on praegu itta taandumas ning Atlandi ookeani madalrõhkkonnad on võtmas ilmakujundamises ohje üle.

Üks pööris kandis pühapäeval Norra merelt sajupilvi üle Skandinaavia kirdesse, teine, ägedama loomuga tsüklon muutis ilma vihmaseks paljudes kohtades Lääne-Euroopas. Samad pilved jõuavad esmaspäeval-teisipäeval ka Eestisse.

Eestis jõuavad sajupilved esmaspäeval järk-järgult kaugemale sisemaale, tuul läheb tsükloni idaservas tugevamaks ning õhk hakkab lääne poolt soojenema.

Eesti idaosas tuleb aga olla valmis enne sooja saabumist ka lörtsi- ning lumesajuks. Tõenäosus kehvadeks liiklusoludeks suureneb esmaspäeva hilisõhtul.

Öö vastu esmaspäeva on kohati vähese sajuga. Kagutuul tugevneb järk-järgult 5-12, rannikul puhanguti 15-18 m/s.

Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadini, Lääne-Eesti rannikualadel on sooja kuni 7° kraadi.

Esmaspäeva hommik on kohati üksikute vihmasabinatega ning puhangulise kagu- ja lõunatuulega. Õhk on idas 0 kraadi ümber, läänes on sooja 4 kuni 7 kraadi. Päev on enamasti pilves. Paljudes kohtades sajab vihma, idas tuleb hilisõhtul sekka ka lörtsi. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-12, rannikul puhanguti 15-18 m/s. Ida-Eestis on sooja 1 kuni 3, Lääne-Eestis 4 kuni 8 kraadi.

Järgnevatel päevadel on ilm üsna sajune ja tuuline. Teisipäeva öösel ja ennelõunal tuleb Eesti idaservas ka lörtsi ja lund, seejärel õhumass soojeneb ning väikeste vahedega sajab vihma neljapäevani.

Reedene päev võib tuua järsu ilmamuutuse külmenemise osas ning vihm asendub põhja poolt lörtsi- ja isegi lumega.