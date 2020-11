Ajakirjaniku küsimusele, kas EKRE seisukoht on endiselt nagu 2019. aasta riigikogu valimiste programmis esitatud, vastas Helme, et pilt on paari aastaga tugevalt muutunud.

Helme sõnul on pilti muutnud eelkõige valitsuskoalitsiooni otsus võrdsustada ühiskonnaõpetuse ja eesti keele koolilõpueksam kodakondsuse eksamiga, mis tähendab tema hinnangul, et lähiaastatel hakkab halli passi ja Venemaa kodakondsust omandavate inimeste arv väga kiiresti vähenema.

"Ma arvan, et järk-järgult lahendatakse see probleem, kes saavad kohalikel valimistel osaleda ja kes mitte," ütles Helme.

EKRE valimisprogrammis on kirjas, et "väärtustame kodakondsust, kehtestame omavalitsuste valimisõiguse ainult kodanikele ning seisame vastu topeltkodakondsusele."

Helme sõnul ei tõstata EKRE kohalike valimiste valimisõiguse teemat koalitsioonis juba seetõttu, et see tähendaks tõsist konflikti valitsusliidus. "Kui tahame seda koalitsiooni koos hoida ja teha teisi olulisi asju, siis ei ole mõtet pidada koalitsiooni sees võitlust, mis lahendust ei paku," lausus ra.

Helme nentis intervjuus, et EKRE keskendub enne järgmisel sügisel toimuvaid kohalikke valimisi rohkem ka Ida-Virumaa valijale. "Me peame hakkama suhtlema. Julgen öelda, et meil on nüüd kontaktid loodud ja peame nendega edasi liikuma. See on töö, mis ei kanna vilja ühe nädala või kuu jooksul. Kuid usun, et aastal enne kohalikke valimisi teeme seda tööd intensiivsemalt," lausus Helme, ja lisas, et Keskerakond ei peaks end sellepärast ohustatuna tundma.

Intervjuu ilmus nii Põhjarannikus kui ka venekeelses ajalehes Severnoje Poberežje 31. oktoobril.