Lätis sai möödunud ööpäeval COVID-19 diagnoosi 89 inimest, mis on mitme nädala madalaim näitaja. Ööpäeva jooksul suri kolm koroonapatsienti.

Kui veel pühapäevase seisuga teatas Läti 316 uuest koroonaviirusega nakatunust, mis moodustas 7,8 protsenti testitutest, siis esmaspäeval teatas Eesti lõunanaaber, et teste tehti 2343 ja neist 3,8 protsenti ehk 89 inimest andis viiruse suhtes positiivse proovi, edasta Läti rahvusringhääling.

Leedu nakkuskõver on laugjam

Leedus lisandus viimase ööpäevaga 1152 uut koroonanakkuse juhtu, teatas esmaspäeval riiklik rahvatervise keskus. Haigusega COVID-19 suri kaheksa inimest, veel kolm koroonanakkusega inimest suri teistel põhjustel.

Leedus on COVID-19 tõttu on surnud 285 inimest.

Leedu peaepidemioloog Loreta Ašokliene ütles, et koroonaviiruse uute nakkusjuhtude juurdekasv hakkab aeglustuma ja on märke, et olukord muutub tasapisi stabiilseks, kuigi jääb keeruliseks.

"Olukord jääb keeruliseks ja epidemioloogiliselt ebasoodsaks (...), kuid uute haigestumiste lisandumine ei ole enam nii kiire kui mõne nädala eest, kui see suurenes iga päevaga kaks-kolm korda," ütles Ašoklienė ringhäälingule.

"On märke, et olukord muutub stabiilsemaks ja näitajate vähenemiseks läheb veidi aega," ütles epidemioloog.

Leedus kehtestati koroonaviiruse leviku ohjeldamiseks 7. novembril karantiin.

Soomes 104 uut nakkusjuhtu

Soomes registreeriti viimase ööpäeva jooksul 104 uut koroonanakkuse juhtu. Teste nakkuse tuvastamiseks tehti 19 419, teatas Yle.

Nakatumisnäit on suurim Helsingi ja Uusimaa piirkonnas.