Ühistranspordis kehtib alates esmaspäevast soovitus maske kanda, kuid bussiettevõetel on selletagi raske, sest reisijate arv on võrreldes eelmise aastaga langenud poole võrra, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Oktoobrist alates on sõitjate arvu kahanemine olnud kiire ja ühtlane paraku. See on ka mõistetav, eks /.../ liikumisvajadust on vähem ja inimesed on mõistlikud ja ettevaatlikud. Täna kontrollisin, et teenindame umbes pool sellest, mida me eelmisel aastal novembri keskpaigas teenindasime," selgitas Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos.

Teise suurema vedaja, Go Busi hinnangul esmaspäevast kehitma hakanud maskikandmise soovitus reisiharjumusi eriti ei muuda, kuid reisijate arv on selletagi tänavu vähenenud.

Esialgu sõidavad kõik bussid. Go Busi juht Andrei Mändla ütles, et kui sõitjate arv langeb alla kriitilise piiri, siis tuleb reiside arvu vähendada.

Ingmar Roosi sõnul sulgeks Lux Express juba praegu mõne madala täituvusega liini.

"Kehtiv ühistranpordi seadus ei võimalda erakorralistel asjaoludel liinivedu ajutiselt peatada, küll aga on võimalik oma liinilubadest loobuda. /.../ Tõesti väga jäik on see, et ei ole ette nähtud sellist võimalust, et erakorralises olukorras ajutiselt peatada liinivedu mõnel väljumisel, kus sõitajte arv on marginaalne," kommenteeris Roos.

Maanteeameti hinnangul räägivad bussiettevõtted siin mitte liiniloast, vaid selle alusel kinnitatud sõidupaani väljumiste muudatustest.

"Sellist olukorda ei ole, et täna paneme kinni, homme on ka kinni, aga näiteks nädala pärast läheb ta uuesti lahti. Vedaja saab siis esitada taotluse sõiduplaani muutmiseks, see menetletakse ära ja kui ta näeb, et reisijate voog taastub mingitel kellaaegadel, siis on vedajal õigus uuesti esitada taotlus selle sõiduplaani muutmiseks ehk siis n-ö taastada see vana olukord," rääkis maanteeameti ühistranspordi järelevalve talituse juhataja Ahto Pahk.

Kuigi sõiduplaani muudatusest peaks vedaja teatama 90 päeva ette, rahuldab maanteeamet need taotlused nädalaga, ütles Pahk. Sõiduplaani andmed on aga olulised tarbija jaoks, sest kõiki väljumisi saab vaadata riiklikust ühistranspordi registrist peatus.ee.