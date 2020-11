Haiglad on pidanud ka sügisel patsientide plaanilist ravi edasi lükkama

Tallinna Kiirabi juht Raul Adlas ütles, et samamoodi nagu kevadel on ka nüüd, sügisese koroonalaine ajal olnud haiglad sunnitud patsientide plaanilist ravi edasi lükkama.

Raul Adlas selgitas "Ringvaates", et terviseamet kuulutas hiljuti välja tervise hädaolukorra taseme kaks, mis tähendab, et haiglate osakonnad on pidanud muutma oma sihtotstarvet.

"Need osakonnad, kes enne ravisid kardioloogilisi või neuroloogilisi haigeid, on täna või homme valmis vastu võtma juba nakkushaigeid," ütles Adlas.

Ta kutsus inimesi üles kandma maski ja järgima riigi meetmeid, mis peaksid aitama Eesti tervishoiusüsteemil vältida üle kriitilise piiri jõudmist.

"Me oleme selle piiri umbes poole peal, aga kindlasti üle normi. See tähendab, et need inimesed, kes ootasid plaanilist vastuvõttu kardioloogiasse, neuroloogiasse, kirurgiasse, ortopeediasse, peavad kahjuks seetõttu oma põhihaiguse raviga ootama, sest nakkus on haiglas sees," rääkis Adlas.

"Täna oleme seal. See ongi see tase kaks, kus me muudame haiglate vastuvõtu korda ja selletõttu põhihaiged peavad natuke ootama," lisas ta.

Adlase sõnul on aga haiglatel praeguse koroonalaine ajal suurem kindlus toime tulla.

"Me täna ikkagi saame kasutada plaane, dokumente, juhiseid, saame valida nende vahel sõltuvalt sellest, kuidas haigus areneb. Teine kindlasti on ka see, et selle haiguse teine laine tuli võib-olla ka natuke teistmoodi kui esimene ja alles praegu me oleme olukorras, kui hakkavad haiglad vaikselt täis saama. Esimene laine tuli natukene äkilisemalt. Selles mõttes on sarnane, aga on ka erinev," rääkis ta.

Kiirabi töö Adlase sõnul muutunud ei ole. "Kiirabi töötab ikka nii nagu kogu aeg. 800 patsienti päevas on üle Eesti, kes 112 helistavad ja sinna kiirabi välja sõidab. /.../ Kiirabi võitleb kõige otsesemas võtmes eesliinil ja iga patsient, iga see 800 on meie jaoks potentsiaalselt COVID-i haige ja see tähendab, et me peame ennast ja oma lähedasi ja teisi patsiente tema eest kaitsma," ütles Tallinna Kiirabi juht.

Adlas selgitas, et üks Tallinna kiirabi kulutab ööpäevas umbes 800 komplekti kaitsevarustust. "Me igale väljakutsele läheme kui koroonapatsiendile selleks, et ennast kaitsta, aga ka et mitte kanda järgmisele, ülejärgmisele, üleülejärgmisele patsiendile seda haigust, kui see võiks olla esimesel. Selle tõttu me kasutame igal väljakutsel kaitsevarustust. Tõsi, nendel patsientidel, kelle kohta on teada, et ta on koroonapositiivne, nende puhul me kasutame kohe maksimaalse tasemega varustust, teiste puhul on see tase kuskil seal vahepeal," rääkis Adlas.