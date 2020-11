Teisipäev toob vihma, Ida-Eestis ka lörtsi ja lund

Eeloleval ööpäeval on Ida-Eestis ilmaolud talvised, nädala keskpaik võib tuua aga rekordilise sooja.

Teisipäeva öösel sajab Eestis mitmel pool vihma, ida pool ka lörtsi ja lund. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti 15 kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, Lääne-Eesti rannikualadel on sooja kuni 8 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik püsib sajune ning Ida-Eestis võivad liiklusolud olla tavapärasest keerulisemad. Puhub tugev kagu- ja lõunatuul. Õhutemperatuur püsib 0 ja +5 kraadi vahel, Lääne-Eesti rannikualadel on sooja kuni 8 kraadi.

Päev on mitmel pool vihmane, ida pool tuleb sekka lörtsi, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15, Soome lahe ääres kuni 18 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuul saartel edelasse. Sooja on Ida-Eestis 1 kuni 4, Lääne-Eestis 5 kuni 10 kraadi.

Kolmapäev ja neljapäev on üsna vihmased ja isegi tormised. Sajus tuleb väike paus neljapäeva hommikupoolikul. Õhk soojeneb kiiresti ning kui kolmapäeva öö hakul on Ida-Eestis veel 0 kraadi lähedast õhutemperatuuri, siis hommikuks on õhk soojenenud pea 5 kraadi jagu. Päevamaksimumid tõusevad paljudes kohtades üle 10 kraadi.

Neljapäev on soe nii öösel kui ka päeval. Plusskraadid valitsevad ka reede öösel ja hommikupoolikul. Uus loode poolt saabuv sadu algab vihmana, keskpäeva paiku pöördub õhuvool põhja, toob kiirelt külma ning vihm asendub lörtsi ja lumega. Ka õhutemperatuur langeb kiiresti.

Laupäeval ootab meid juba olulise sajuta, aga talvisema õhuga ilm.