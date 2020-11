Ühisavaldus. Peame Euroopa ja Ameerika partnerluse kiiresti ümber mõtestama

Euroopa ja Ameerika peavad ühiselt välja töötama uue transatlantilise kokkuleppe. Peame kiiresti meie partnerluse ümber mõtestama, võttes arvesse praegu maailma ümberkujundavaid murranguid. Seejuures tuleb toetuda tugevatele ja pikaajalistele sidemetele, mis meid ühiste väärtuste ja huvide ümber on koondanud.

Prantsusmaa ja Saksamaa soovivad töötada selle nimel üheskoos tulevase USA presidendi Joe Bideni ja asepresidendi Kamala Harrisega, kes jagavad meie veendumust rahvusvahelise partnerluse väärtuse ning Ameerika Ühendriikide ja Euroopa sõpruse osas.

Parandada on palju. Reeglid ja institutsioonid, millest sõltub meie julgeolek ja ühiskonna õitseng, on rünnaku all. Mõlemal pool Atlandi ookeani oodatakse majanduse taastumist. Samas on veel palju teha, et vähendada meie riike eraldavaid lõhesid. Need väljakutsed on meil ühised.

Viimase nelja aasta jooksul on rahvusvaheline olukord pidevalt halvenenud. Joe Bideni presidendiks valimine sillutab teed Atlandi-ülese ühtsuse tugevdamisele, mis aitab vastu astuda autokraatidele ja riikidele, kes püüavad oma võimu kehtestada rahvusvahelist korda ning regionaalset tasakaalu eirates. Oma põhimõtetele kindlaks jäämine ei välista dialoogi ja koostööd.

Ühisrinde moodustamine

Loodame, et Ameerika Ühendriigid ja Venemaa jõuavad kokkuleppele Uue START-leppe pikendamise osas. Oleme omakorda valmis kõigis Euroopa julgeolekuga seotud küsimustes Moskvaga kõnelema ja ootame Venemaalt konstruktiivseid vastuseid. Euroopa Liit peab kõikideks nendeks väljakutseteks valmis olema.

"Samal ajal soovime säilitada vajalikud koostöökanalid Pekingiga, et lahendada Covid-19 pandeemia ja kliimamuutustega seotud väljakutseid."

Teame, et Hiina jääb ka Bideni valitsusajal USA välispoliitika fookusesse. Meie jaoks on Hiina samaaegselt nii partner, konkurent kui ka süsteemne rivaal. Seetõttu on meil huvi moodustada ühisrinne, mille kaudu pragmaatiliselt reageerida Hiina tõusule. Samal ajal soovime säilitada vajalikud koostöökanalid Pekingiga, et lahendada Covid-19 pandeemia ja kliimamuutustega seotud väljakutseid.

See kõik on võimalik ainult siis, kui Ameerika Ühendriigid ja Euroopa teevad koostööd eelkõige inimõiguste, digitaalse taristu ja kaubanduse valdkondades.

Kutsume Ameerika Ühendriike naasma ühise lähenemisviisi juurde Iraani küsimuses. Ühiselt saame tagada, et Iraani tuumaprogrammi kasutatakse ainult rahumeelsetel eesmärkidel, ning vajadusel reageerida Iraanist tulenevatele julgeolekut ja sealset piirkonda puudutavatele teistele väljakutsetele.

Muutunud Euroopa

Samuti peame määratlema ühise lähenemisviisi Türgi käitumise osas, mis tekitab Vahemere idaosas ja ka mujal suuri probleeme. Lõppude lõpuks peame me koos võitlema terrorismi ja radikaliseerumise vastu – nende hädade vastu, mis ohustavad meie julgeolekut ja ühiskonda.

Viimase nelja aasta jooksul on muutunud ka Euroopa: oleme saanud tugevamaks. Praegu ei küsi eurooplased enam pelgalt, mida Ameerika nende heaks teha saab, vaid seda, mida peame ise tegema, et kaitsta oma julgeolekut ja luua tasakaalustatumat transatlantilist partnerlust. Need kaks mõõdet on nüüd lahutamatud.

Oleme viimastel aastatel astunud olulisi samme Euroopa suveräänsuse ülesehitamisel. Arendame ühist kaitse- ja julgeolekuvõimekust, mis tugevdab nii Euroopa Liitu kui ka NATO-t. Sahelist Lähis-Idani, Vahemerest Pärsia laheni võtab Euroopa juba praegu üha suuremat vastutust oma piirkondliku turvalisuse eest.

Mitmepoolsuse tugevdamine

Me jätkame sellel teel. Mõne nädala pärast esitab kõrgetasemeline ekspertide rühm soovitused NATO missioonide läbiviimise tõhustamiseks. Peame seda väga oluliseks, sest see puudutab ka Atlandi-ülese partnerluse tulevikku.

Meie turvalisus sõltub ühistest vastustest 21. sajandi ülemaailmsetele väljakutsetele. Tervitame Joe Bideni sõnumit, et USA liitub taas peagi Pariisi Kliimaleppe ja Maailma Terviseorganisatsiooniga.

Tahame seda näha kui mitmepoolsuse tugevdamise lähtepunktina transatlantilistes suhetes, mis võimaldaks täielikult kooskõlla viia tänaseid ja homseid väljakutseid. See on ainus võimalik hoiak maailmas, kus idee reeglitel põhinevast rahvusvahelisest korrast leiab üha enam kritiseerijaid.

Olgu selleks siis vaktsiinide ja ravimite õiglane rahvusvaheline jagamine, milleta me ei saaks üle Covid-19 pandeemiast, või maailmamajanduse taaskäivitamise tagamine – on ülioluline, et Euroopa ja Ameerika Ühendriigid tegutseksid käsikäes.

Koordineeritud lahenduste otsimine

Just nii võime maailmas jääda rahu, stabiilsuse, demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste valvuriteks. Muidugi teadvustame endale, et me ei nõustu omavahel absoluutselt kõiges ja meil on vaja lahendada vaidlused tariifide, sanktsioonide, maksude ja subsiidiumite üle, mis on viimastel aastatel meie suhteid pingestanud.

Kuid oleme valmis Ameerikaga koostööd tegema, leidmaks koordineeritud lahendusi. Põhimõtteliselt on väljakutse lihtne: anda homsetele eurooplastele ja ameeriklastele vahendid, et saaksime jätkata meid ühendava eluviisi viljelemist ning edendada enam kui kahe sajandi vältel meie ühise horisondi moodustanud individuaalse vabaduse ja kollektiivse progressi püüdlusi.

Kes saaks paremini seda visiooni kanda, kui omavahel veelgi lähedasemad Euroopa ja Ameerika?

Ühisavaldus ilmus algselt väljaannetes Le Monde, Die Zeit ja the Washington Post.