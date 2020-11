Lätis ei lubata ilma kaitsemaskideta inimesi avalikesse ruumidesse

Läti tervishoiuministeeriumi teatel on jätkuvalt inimesi, kes ei kanna kaitsemaske avalikes ruumides nagu kaubanduskeskused, ohustades seega ennast ja teisi võimaliku nakkusega.

"Selleks, et ennetada keeldu teatud ärisektoritele või liigseid piiranguid, on tarvis tagada, et ürituse või äriteenuse korraldaja ei paku teenuseid inimestele, kes ei järgi epidemioloogilisi ohutusnõudeid," teatas ministeerium.

Samuti ei tohi korraldajad või hoone omanikud lubada kaitsemaskideta isikuid oma hoonetesse.

Uued reeglid jõustuvad 19. novembril.