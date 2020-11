Ööl vastu kolmapäeva on pilvine ja saartele jõuab tihe vihmasadu, mis laieneb üle maa. Puhub lõuna- ja edelatuul 7 kuni 12, iiliti kuni 17, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Temperatuur kõigub 5 kuni 10, enne südaööd Ida-Eestis 1 ja 3 kraadi vahel.

Ka kolmapäeva hommik on pilvine. Mandril sajab veel vihma, kuid saartel on suurem sadu läbi. Puhub tugev edelatuul, millel puhanguid kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 8, Lääne-Eestis kuni 11 kraadi.

Päev jätkub pilvisena ning mitmel pool on taas vihmane. Alles pärastlõunal jääb sajuhooge vähemaks. Edelatuul valitseb 7 kuni 12, iiliti kuni 18 meetrit sekundis ning nõrgeneb veidi vastu õhtut. Temperatuur püsib 8 kuni 11 kraadi juures.

Nädala teine pool toob igasuguseid ilmastikunähtuseid. Kui neljapäev on kõikjal veel tuuline ja vihmane, siis reedel lisandub mõnesse paika lumi ja lörts.

Laupäeval saame väikese võimaluse nautida päikest ning pühapäeval laieneb vihm ja lörts taas üle mandri ja idas on ka lumesadu.