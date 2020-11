Rainer Aavik on valimisliidu Pärnu Ühendab liige, Pärnu abilinnapeana töötas ta viis aastat ja nüüd jätkab linnavolikogu liikmena. Ettepanekut tulla ministeeriumi Tallinna haigla projekti juhtima tal pikalt kaaluda ei lastud. Nüüd tuleb asjaga edasi minna, sest haigla peab 2026. aastal valmis olema.

"Tallinna haigla, mis lähimal kümnendil on üks suuremaid investeeringuid, mida riik planeerib, on just hetkel hoogu üles võtnas ja oli vaja inimest, kes sellega tegelema hakkaks," ütles Aavik.

Tema sõnul on praeguseks palju olulisi samme juba ka tehtud: on olemas funktsionaalne arengukava Tallinna uuele haiglale, õige pea on kehtestamisele minemas Tallinna haigla detailplaneering, värskelt on avatud üks riigihange, mis tehnoloogilise skeemiga tegeleb.

"Põhimõtteliselt peaks lähinädalatel tulema otsus, et riik ja Tallinna linn moodustavad ühise sihtasutuse, mis hakkab Tallinna haigla arendamisega tegelema. Kohe-kohe on kätte jõudmas tähtaeg, mil peab Euroopa Komisjonile esitama ära rahastustaotluse. On ju kokku lepitud, et riik esitab Euroopa Komisjonile taotluse 380 miljoni euro taotlemiseks, et seda haiglat ehitada. Tallinna linn on lubanud siia panustada 100 miljonit eurot. Räägime siis objektist, mis maksab pool miljardit. "

Silver Smeljanskil oli teisipäev teine päev Pärnu abilinnapea kabinetis. Pärnu on ta kodulinn, aga siia jõudis ta tagasi nelja aasta eest, olles õppinud Ameerika Ühendriikides ja Taanis ning elanud pisut aega Tallinnas. Enne arengu ja planeeringuga tegeleva abilinnapeana tööle asumist töötas Smeljanski Pärnumaa arenduskeskuses ettevõtlusinkubaatori projektijuhina ja oli Pärnu linnavolikogu liige.

"Kuskil 24 tundi anti aega, selle ajaga pidi otsustama. Öö jäi üsna lühikeskeks, aga loodan, et otsus oli õige," rääkis Smeljanski.

Valimisteni on vaid aasta, siis võib juhtuda, et tuleb uut tööd otsida.

"Kindlasti ma ei mõtle selle peale. Ei tulnud üheks aastaks. Muidugi loodetavasti, aga mina soovin jätkata küll kui võimalik," ütleb Smeljanski.