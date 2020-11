Kõlvarti sõnul on praegu käimas maskikandmise kampaania teine etapp ning ette valmistatakse kolmandat etappi.

"See tähenab sisulist kampaaniata – vajalikku ressurssi selleks, et käivitada maskijagamise kampaaniad. Praegu arutame, kes on esimesed sihtrühmad, valmistame ette hankeid, süsteemi, kuid jagamine toimub. Näeme, et see vajadus võib tekkida ja soovime ola valmis," ütles Kõlvart, ning lisas, et täpsemat infot saab anda järgmisel nädalal.

Kõlvarti sõnul on linnal praegu olemas vajalikud kaitsevahendid kevadeni, seda isegi juhuks, kui peaks käivituma halvim stsenaarium.

Kõlvart märkis ka, et linn ootab riigivõimult konkreetseid otsuseid, millega oleks midagi peale hakata. Tallinna linnapea sõnul jääb näiteks selgusetuks, mida hakata peale maskikandmise "range soovituslikkusega".

"Tsentraalne sõnum võiks olla juriidiliselt selgem, sest mina ei suuda defineerida sellist mõistet, nagu rangelt soovitatud. Ma kardan, et ka paljud teised, kaasaarvatud juristid, ei oska defineerida seda õiguslikus plaanis. Seda oleks aga vaja," lausus Kõlvart.

Pool miljonit arvutite ostmiseks

Linnavalitsus otsustas kolmapäeval eraldada Tallinna koolidele pool miljonit eurot, et nood saaksid osta sülearvuteid ja arvutitarvikuid. "See vajadus võib tekkida juhul kui mustema stsenaariumi puhul tekib vajadus koole distantsõppele üle viia," ütles Kõlvart.

Poole miljoni euro eest peaks osta saama hinnanguliselt 600 sülearvutit, lisaks veebikaameraid ja muid vahendeid.

Tallinn korraldas juba septembris hanke arvutite ostmiseks, kuid kuivõrd laod on tühjad, siis suurte koguste tellimine võtab praegu kaua aega, märkis Kõlvart.

"Reaalne olukord turul näitab, et on pikad järjekorrad ja hangete realiseerimine võtab praegu minimaalselt neli kuud. Otsustasime, et eraldame otse koolidele vahendid, et nadi saaksid ise IT vahendeid juurde osta. Mingid kogused on kauplustes olemas, aga laod on tühjad suurtest kogustest juba sügise algusest," rääkis Kõlvart, kelle sõnul peaks linna tellimus saabuma järgmise aasta alguses.

Tallinn ostab hankega 1500 sülearvutit.