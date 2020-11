Jüri Luik: radikaalseid muudatusi me Afganistanis ei planeeri

Mõlemasse riiki jääb 2500 Ameerika sõjaväelast. Sellele on vastuseisu väljendanud nii USA liitlased kui ka Ühendriikide kõrged poliitikud, kes on mures, et kärbe muudab Afganistani ja Iraagi valitsused äärmusrühmitustele haavatavaks. Mõlemas riigis on ka Eesti kaitseväelasi. Mall Mälberg rääkis sel teemal kaitseminister Jüri Luigega.