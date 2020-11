Põlvamaal avas kauaaegne tööõpetuse õpetaja Tõnu Rebane oma käsitöönäituse, kus on esemed alates 1966. aastast. Käsitöömeister, kes jõudis alles 75-aastasena personaalnäituse korraldamiseni, julgustas noori õppima, et midagi ise oma kätega meisterdada.

Vanaküla raamatukogus on külastajatel võimalik näha käsitöölembelise kooliõpetaja Tõnu Rebase elutööd. Iga esemega käib kaasas oma lugu, mida autor näituse külastajatele jutustab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väljapanekul on vaid väike osa Rebase meisterdatud tarbeesemetest, sest väga paljud tööd on ära kingitud.

"See kõik on nikerdatud selleks, et laste käelist tegevust arendada - minna metsa, leida juurikas, näha selles juurikas midagi. Algul ma joonistasin ette, nüüd mul tuleb kohe mingi inspiratsioon, kuidas nad ütlevad, ja siis ma hakkan tasapisi lõikuma," selgitas ta.

Näituse kõige tähtsamaks esemeks peab käasitöömeister väikest kurepesa.

"Ma olen 52 aastat abielus olnud, see on mul kodus kapi peal. Kaasale on ta muidugi nuhtlus, ta peab tolmu pühkima, aga kui ma ta siia tõin, siis ta ültes, et vaata, et ära ei lõhuta," rääkis Rebane.