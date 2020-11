Riigieelarve eelnõu läbis riigikogus teise lugemise

Riigikogu lõpetas ööl vastu neljapäeva tuleva aasta riigieelarve seaduse eelnõu teise lugemise ja suunas selle kolmandale lugemisele, muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on 30. november.

Valitsuse algatatud 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu kohaselt on järgmisel aastal riigieelarve kulutuste maht pea 13 miljardit eurot ja tulude maht ligi 11 miljardit eurot.

Eesti SKP kahaneb rahandusministeeriumi prognoosi põhistsenaariumi kohaselt sel aastal 5,5 protsenti ja kasvab järgmisel aastal 4,5 protsenti, jäädes 2021. aasta lõpul 2019. aasta lõpu tasemele alla umbes ühe protsendiga.

Valitsussektori eelarve on järgmisel aastal prognoosi järgi nominaalselt 6,7 protsendiga ja struktuurselt 6,6 protsendiga SKP-st puudujäägis.

Valitsussektori planeeritud investeeringute maht ulatub järgmisel aastal ligikaudu 1,9 miljardi euroni. Euroopa Liidu toetusi on 2021. aasta riigieelarvesse kavandatud üle 1,4 miljardi euro.

Maksutulu kasvab järgmisel aastal 9,3 miljardile eurole võrreldes ligikaudu üheksa miljardi euroga tänavu.

Maksukoormus langeb järgmisel aastal 32,7 protsendile SKP-st võrreldes 33,8 protsendiga tänavu.

Teisel lugemisel esitatud 44 muudatusettepanekust leidis toetust rahanduskomisjoni tehtud koondettepanek. Ülejäänud ettepanekute üle otsustamisel ei leidnud need komisjonis hääletamisel toetust põhjendusega, et pakutud katteallikad pole vastuvõetavad, sest need muudaks eelarves taotletud eesmärkide saavutamist.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles, et teise lugemise ettevalmistamisel täpsustati eelarvet valitsuse tegevusprogrammis kavandatud plaanide elluviimiseks.

Seoses vajadusega toetada rahvusvahelise meretranspordi jätkumist Eesti sadamate kaudu ning motiveerida kaubasaatjaid suunama oma kaubavoogusid Eesti sadamate kaudu, tegi rahanduskomisjon ettepaneku vabastada Eesti sadamatesse sisenevad laevad 50 protsendi ulatuses veeteetasude maksmisest järgmise aasta lõpuni ning kompenseerida riigieelarves selle saamata jääva tulu. Samuti eraldati vahendid rahvahääletuse läbiviimiseks.

Läbirääkimistel võttis sõna 25 saadikut, kes analüüsisid riigieelarve eelnõu sisu ja esitasid oma seisukohad.

Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Selle poolt hääletas 41 ja vastu 54 seadusandjat.