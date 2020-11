New York sulgeb viiruse tõttu riigikoolid

USA suurima linna New Yorgi riigikoolid suletakse ajutiselt, et võidelda koroonaviiruse juhtude kasvu vastu, teatas kolmapäeval linnapea.

Bill de Blasio sõnul pannakse koolid kinni neljapäeval ettevaatusabinõuna. "Me peame hakkama vastu COVID-19 teisele lainele," kirjutas ta Twitteris.

New York City koolides õpib kokku 1,1 miljonit õpilast. Ainsa suure linnana Ühendriikides on see pakkunud osana hübriidsüsteemist sel sügisel kontaktõpet. Paljud linnad nagu Chicago, Houston, Los Angeles, Philadelphia ja Miami on valinud seevastu virtuaalse mudeli.

New Yorgi koolide sulgemine on vastuoluline, sest testide kohaselt ei ole koolid linna tõusva nakkustrendi allikas.

De Blasio teadaane tähendab sadade tuhandete laste naasmist distantsõppele ja sunnib nende vanemaid viimasel hetkel oma elukorraldust muutma.

Linnapea on hoiatanud võimaliku sulgemise eest alates möödunud nädala lõpust.

New Yorgi 1800 riigikooli suleti esmalt 15. märtsil, kui linnast sai USA koroonapuhangu kese ning avati taas septembris.

Linnas on COVID-19 tagajärjel surnud üle 24 000 inimese, neist enamik kevadel ja varasuvel, ilmneb linnavõimude statistikast.

Praegu aga on New Yorgi nakatumisnäitaja märksa väiksem kui paljudes teistes USA piirkondades.