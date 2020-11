Lumekaos ja tugev tuul - Rootsi transpordiamet valmistub tormiks

Rootsi meteoroloogia instituut (SMHI) andis kolmapäeval 10 ilmahoiatust, Lõuna-Rootsi maakondades Västras, Götalandis, Västmanlandis, Hallandis ja Uppsalas tuleb neljapäeval valmis olla suurteks tuuletormideks.

Rootsi läänerannikul on rongiliiklus peatatud, eriti ohtlik on sõita sildadel, mis on tormituultele kõige rohkem avatud.

Põhja-Rootsi peab valmistuma suureks lumetormiks, SMHI andis teise kategooria hoiatuse, kus maha võib sadada 30 cm lund.

"Lumi ja torm on halvim kõigist võimalikest kombinatsioonidest, ma loodan, et Västerbottas on kõigil aega, et alla panna talverehvid," ütles Bengt Olsson, kes on Rootsi transpordiameti pressiesindaja.

Täiendava ettevaatusabinõuna soovitatakse rootslastel aiamööbel viia siseruumidesse. Kõige ohtlikumad on aga batuudid, "need on kõige lenduvamad asjad, mis eksisteerivad," ütles Ollson.

Eestis on nädala lõpus oodata paari kargemat ööd, kuid püsivamalt külm kanda ei kinnita. Neljapäeva öösel sajab siin-seal veidi vihma. Edelatuul tugevneb iiliti 15, rannikul 20, saartel 25 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 10 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Novembri teises pooles läheb ilm Eestis siiski talvisemaks.