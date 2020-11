BioNTech: koroonavaktsiin võib kasutusse jõuda juba detsembris

"Me teeme tööd täiskiirusel," ütles ta usutluses uudisteagentuurile AFP. Ta kinnitas, et firmad esitavad USA-s erakorralise kasutusloa taotluse reedel, samas kui Euroopa regulaatoritele saadetakse järgmisel nädalal täiendavaid andmeid.

"On võimalus, et me saame heakskiidu USA-s või Euroopas või mõlemas regioonis juba sel aastal," ütles Sahin. "Võib-olla hakkame me vaktsiini tarnima juba detsembris."