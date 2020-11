Lasteaedades on lapsed sel koroonasügisel varasemast tervemad

Kui igapäevastes uudistes räägitakse koroonaviirusest vaid negatiivses võtmes, siis Eesti laste tervisele on see omamoodi positiivselt mõjunud. Kuna koroonahirmus ka pisut tõbiseid lapsi enam lasteaeda ei viida, siis igasügisesed viirushaigused lasteaias levida ei saa.

Kuigi võiks arvata, et koroonasügisel on lasteaiad pooltühjad, siis tegelikult käib lapsi kohal rohkem kui kunagi varem, sest lapsed on tervemad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Laste kohalkäimine on suur. Nii väikeste, isegi sõimerühmas kui ka koolieelikute rühmas on meil praktiliselt kõik rühmad iga päev täis," ütles Loo lasteaia juhataja Katrin Paldermaa.

Oma osa laste tervena püsimises on Paldermaa arvates lastevanematele kehtestatud sisenemiskeelus - lapsed võetakse vastu ja antakse üle õues.

Kui eelmisel sügisel lähtuti Loo lasteaias põhimõttest, et väike nohu pole haigus, siis nüüd on nii lastel kui ka töötajatel keelatud ka kerge tervisehäda korral lasteaeda tulla.

"See oli tavapärane, et väiksemategi haigustunnustega laps toodi lasteaeda ja fakt on ka see, et siis need viirused ka levisid paremini selles rühmas nii töötajate kui ka laste seas," selgitas Paldermaa.

Harjumaal Laagris asuvas Veskitammi lasteaias käib lapsi praegu kohal veidi rohkem kui varasematel aastatel, nii mõnegi puudumise põhjuseks peab lasteaiajuhataja Rita Klein lasteaeda jõudnud tuulerõugeid.

"Aga mida meie oleme täheldanud, et meie lapsevanemad on äärmiselt vastutustundlikud, nad jätavad koju iga nohu ja köhaga lapse ja võib-olla see ongi üks põhjus, miks lapsed praegu tervemad on - vanemad ei too oma haigeid lapsi lasteaeda," rääkis Klein.

Perearst Diana Ingeraineni sõnul pole rino- ja adenoviirused Eestist kuhugi kadunud, kuid neil on raskusi levimisega, sest haiged püsivad kodus.

"Mis teeb mulle kui arstile väga head meelt, et ka neid jubedaid tüsistusi, ka neid koledaid mädased keskkõrvapõletikke, kopsupõletikke on vähem. Nii et siit tasuks meil kõikidel kaasa võtta see, et kui haiged inimesed ennast ravivad, püsivad kodus, siis ka teised, kes on näiteks vastuvõtlikumad haigustele, kannatavad oluliselt vähem," selgitas Ingerainen.

Päris nulltolerantsi arst nohule siiski edaspidi ei kehtestaks, sest pärast esimest seitset päeva pole nohu nakkav ja n-ö jääknohuga teiste sekka minna võib.