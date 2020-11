Jüri Ratas: kooseluseaduse rakendusaktidega peab edasi minema

"Kui nüüd mõelda kogu seda debatti, siis mulle küll tundub, et järjest rohkem me saame aru, et Eesti ühiskonnas me vajame ka tegelikult kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist, et see õigusselgus siia tuleks, ja kindlasti see debatt, mis on olnud ka väga paljudes riikides ka selle abieluküsimuse üle, et see debatt selles mõttes läheb edasi," ütles Ratas ajakirjaniku abielureferendumi teemalisele küsimusele vastates.

"Kui me nüüd räägime sellest abielureferendumist, siis see on ju kuskilt alanud, see on alanud koalitsiooni läbirääkimistelt, kus oli ühel hetkel soov, et kooseluseadustühistada, seda Keskerakond ei toetanud," märkis Ratas.

"See, et meil on olnud viis-kuus aastat, kui kooseluseadus vastu võeti, ikkagi õigusselgust pole ju lõplikult loodud, rakendusakte pole vastu võetud, siis ma arvan, et õigusselgus oleks siin väga mõistlik, see tuleb luua ja sellest tulenevalt me peame ka kooseluseaduse rakendusaktidega edasi minema. See, mis rahvahääletuse positsioon tuleb, see kooseluseadust või kooseluseaduse rakendusakte otseselt ei puuduta, aga ma arvan, et õigusselgus on siin vaja luua," rääkis Ratas.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles Delfile, et peaministri vaade, justkui ühiskond vajaks kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist, ei ole ega saa olema praeguse valitsuse päevakorras.

"Meil on koalitsioonilepingu sõlmimisel kokku lepitud, et kuna on erinevad seisukohad, siis ei tegele me kooseluseaduse tühistamise ega ka rakendusaktide vastuvõtmisega," ütles Seeder.