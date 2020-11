Paljud teadlased ja aktivistid leiavad, et koroonaviiruse leviku statistikas peab rohkem arvestama inimeste etnilise päritoluga, sest see aitaks paremini tuvastada, kuidas viirus mõjutab erinevaid kogukondi.

Helsingin Sanomat kirjutas, et paljud ebavõrdsuse ja rassismi pärast mutsevad inimesed on nõudnud täpsemat ja põhjalikumat statistikat Euroopa tasandil, sest see aitaks paremini mõista, kuidas koronaviirus mõjutab erinevaid kogukondi. See aitaks paremini kohaldada koroonateste ja kaitsesoovitusi erinevatele sihtrühmadele.

Ebavõrdsust uuriv prantsuse sotsioloog Stephanie Mulot ütles, et etniliste vähemuste kehv sotsiaalmajanduslik taust on osaliselt seletatav rassismiga. "Muidugi nad surevad koroonasse vaesuse tõttu," kommenteeris Mulot etniliste vähemuste kõrgemat suremust koroonaviirusesse.

Paljudes Euroopa riikides ollakse etniliste gruppide statistika koostamises ajaloolistel põhjustel kõhklevad. Näiteks Saksamaal on sellele vastu mustlased, sest natsi-Saksamaa kasutas statistikat vähemuste tagakiusamiseks.

Euroopas kogutakse kõige rohkem koroonaviiruse statistikat erinevate etniliste rühmade kohta Suurbritannias. Suurbritannia küsitlused näitavad, et 60 protsenti mustanahalistest on mures, kuidas nende tervise eest hoolitsetakse.

"Brasiilias, USA-s ja Suurbritannias levib koroonaviirus Aafrika päritolu inimeste seas palju kiiremini kui teistes etnilistes gruppides," ütles ÜRO inimõiguste direktor Michelle Bachelet. "Me arvame, et sarnased probleemid on teistes riikides, kuid me ei saa selles olla kindlad, kuna puudub informatsioon."

Euroopa Liit lubas sügisel parandada oma statistika kogumise meetodeid, et paremini mõista, kuidas toimib struktuurne rassism ja diskrimineerimine.