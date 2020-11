"Ringvaade" uuris, kas maski kandmine vähendab hapnikusisaldust veres

Koroonaviiruse ajal on levima hakanud müüt, et maskid lämmatavad ja jätavad aju hapnikuvaegusesse. "Ringvaade" mõõtis otsestuudios vere hapnikusisaldust nii maskiga kui ka maskita.

"Ringvaates" oli koos saatejuht Marko Reikopiga eksperimenti tegemas spordiarst Pii Metsavas.

Maskita mõõtis Reikop endal vere hapnikusisalduseks 97 ning Metsavas 98 protsenti. Umbes viis minutit kestnud intervjuu järel, mil nii saatejuht kui ka külaline kandsid maski - Reikop 95-protsendilise tõhususega meditsiinilist maski ning Metsavas Tartu ülikooli labori katsetes oma kaitsevõimelt parimaks tunnistatud korduvkasutatavat maski -, ei olnud tulemus muutunud.

"See maskikandmise vastu seismiseks ei ole eriti adekvaatne argument," ütles Metsavas väidete kohta, et maskid takistavad hingamist ja hapniku verre jõudmist.

Metsavas selgitas, et normaalne hapnikusisaldus veres on 95 kuni 100 protsenti. Kui see kõigub veidi alla 95, ei juhtu ka midagi. Ta ütles, et lühiajaliselt suudab inimese organism hästi taluda ka seda, kui anduri järgi langeb hapnikutase veres 85 protsendini.

"Meil on kompensatsioonimehhanismid väga head olemas, millega suudame lühiajaliselt kompenseerida seda, et kuskilt hetkeks ei tule hapnikku peale," selgitas ta.

Metsavas märkis, et kui maskid oleksid ohtlikud, siis oleksid kõik meditsiinitöötajad välja surnud.

"Me iga päev kanname, eriti praeguses olukorras. Kirurgilisi maske meditsiinitöötajad kannavad ju aastaid ja uuringud, mis on tehtud, et kas see mõjub kuidagi tervisele, kasneed vähendavad hapnikusisaldust veres, on tehtud ammu ära, sest vastasel juhul üle maailma meditsiinipersonal oleks ammu välja surnud," rääkis ta.

Metsavas tõdes, et maski kandmisega tuleb lihtsalt harjuda. "See kõik vajab harjumist. Kui paneme hingamisteele mingi barjääri ette, on see sall või mask või midagi muud, siis need kõik vajavad harjumist. Ka sportlased, kes kasutavad teatud treeningute imiteerimiseks maske, mis piiravad hapniku kättesaadavust, ka nende jaoks on see alguses võõras, sest me oleme barjääri pannud endale ette," selgitas spordiarst.

Valitsus kavatseb järgmise nädala teisipäeva südaööst kehtestada maskikohustuse avalikes siseruumides. Metsavase hinnangul on Eesti jõudnud olukorda, kus enam palju valikuid viiruse leviku pidurdamiseks ei olegi.

"Rangelt soovituslikud asjad kipuvad üldiselt inimese südametunnistusele jääma ja kui need ei avalda piisavalt efekti, siis ei ole midagi teha," ütles ta.