Mnuchin kaitses USA föderaalreservi laenuprogrammi lõpetamist

Mnuchin ütles usutluses uudistekanalile CNBC, et kongress väljendas "väga selgelt" oma kavatsust laenuprogrammid detsembrist lõpetada.

Programmid võeti vastu kevadel, et pakkuda likviidsust pandeemiast räsitud finantsturgudele.

Praegu olla finantstingimused Mnuchini sõnul aga "suurepärased".

Mnuchin teavitas neljapäeval föderaalreservi juhti Jerome Powellit, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning omavalitsustele mõeldud toetusprogrammi ei pikendata 2020. aastast edasi.

Minister palus ka, et keskpank tagastaks 455 miljardit dollarit programmile eraldatud, kuid seni kasutamata rahastust.

Mõni minut pärast Mnuchini teadet tuli keskpank välja avaldusega, kus öeldi: "Föderaalreserv eelistaks, kui kõik koroonaviiruse pandeemia ajal loodud erakorralised mehhanismid jätkaksid oma olulise rolli etendamist endiselt raskustes ja haavatava majanduse taustal."

Reedel tegi rahandusminister üleskutse suunata rahastus väikefirmadele ja teistele, kellele koroonaviirus laastava hoobi on andnud.

"Kongress peab selle rahastuse tagasi võtma. Me saaks kohe anda 500 miljardi dollarilise eelarvelise vastuse, mis ei maksaks maksumaksjatele rohkem raha," rääkis ta CNBC-le.

Mnuchin keeldus vastamast küsimusele, kas sellise käigu eesmärk on siduda tulevase presidendi Joe Bideni valitsuse käed.

"See pole poliitiline küsimus," ütles ta. "See on väga lihtne ja asi on tõesti selles, et lähme võtame 500 miljardit dollarit tagasi."