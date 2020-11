Migratsiooniminister Jose Luis Escriva ütles, et 7000 migrandi ajutine majutuskoht valmib mõne nädala jooksul, vahendas BBC.

Sel aastal on Kanaari saartele saabunud üle 18 000 migrandi, mis on enam kui kümme korda rohkem võrreldes eelmise aastaga.

Umbes 2000 saabunud migranti on Hispaania võimude sõnul maganud Gran Canaria Arguineguini sadamas ebainimlikes tingimustes. See sadam oli algselt mõeldud saabuvate migrantide hindamiseks ning viirusetestide tegemiseks, kuid see on nüüd nii ülerahvastatud vaatamata sellele, et sajad saabunud on viidud ajutisse laagrisse Las Palmase lähedal.

Escriva ütles, et täiendav laagrikoht peaks leevendama ülerahvastatust sadamas, aga ka hotellides, mida praegu migrantide majutamiseks kasutatakse.

Ministri sõnul valmistab valitsus ette ka stabiilsemat korda uute saabujate hindamiseks. Ta hoiatas samas, et vaid väike osa tänavu riiki saabunud migrantidest saab varjupaika.