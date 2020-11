Muuseumis on pandud suur rõhk just Nõukogude liidus toodetud autodele ja on seega üks suurimaid selles valdkonnas Euroopa Liidus. Kollektsiooni omanikul Peeter Kallil on sadakond autot, aga kõiki neid ta ruumipuudusel välja panna ei saa.

Ester Vilgats