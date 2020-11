RMK alustab raietöid Palojärve äärses metsas

Põlvamaal on tekitanud poleemikat Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) plaan teostada raietöid Palojärve äärses metsas. RMK on nüüd arvestanud kohalike inimeste ettepanekutega, sest tegemist on olulise puhkealaga.

Palojärve rand on olnud armastatud suvituskoht Lõuna-Eestis. Seal lähedal on alustatud aga metsatöödega, mistõttu on tekkinud küsimus missugusena saab see puhkeala tulevikus välja nägema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg ütles, et need metsad on arvatud kõrgendatud avaliku huvi objektiks. "Nendele metsadele koostab RMK pikaajalised metsamajandamiskavad kümneks aastataks. Ja küsimusele, miks on vaja raiuda, vastan, et see mets on vanaks saanud, on küpseks saanud. Kohati isegi üleküpseks ja need metsas on vaja uuendada, et see mänd siin ikkagi edasi kestaks. Ja need on aegjärgsed raied, need ei ole lageraied. Mets raiutakse hõredamaks, maapind valmistatakse kevadel ette ja sinna tekib metsa looduslik uuendus," rääkis Timberg.

Vana Postitee ääres tegutsevad ettevõtjad soovivad, et piirkonna looduslik miljöö ei muutuks.



Postitee MTÜ juhatuse liige Ott Rätsep ütles, et soovis metsa säilimist püsimetsana. "Võib öelda, et kahe kolmandiku ulatuses RMK meie ettepaneku lükkas tagasi, ühe kolmandiku osas nad nendesse teatistesse tõid muutuse, nende puhul on lootus, et need säilitatakse," sõnas Rätsep.

Palojärve ääres elavaid inimesi puudutavad sealsed metsatööd kõige enam.

Kohalik elanik Urmas Roht tõdes, et raie on metsa elus täiesti normaalne tegevus, küsimus on aga selles, et kuna tegemist on suhteliselt külastatava puhkealaga, siis tuleks rakendada teistsuguseid meetmeid. "Need ettepanekuid on ka RMK-le tehtud ja ma pean siinkohal ütlema, et RMK on neist paljusid arvestanud," lausus Roht.

Tiit Timberg lisas, et järgmiseks kevadeks raiejälgi puhkeala peal ei näha ei jää. "Korralik tee on, on parandatud neid tingimusi, mis on vajalikud matkaautodele ja Palojärve kui armastatud puhkekoht on taas kogu oma hiilguses inimeste ees," rääkis Timberg.