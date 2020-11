Leipzigis ajas politsei möödunud ööl laiali ebaseadusliku koroonapiirangutevastase meeleavalduse. Tuhanded inimesed olid tulnud meelt avaldama hoolimata sellest, et meeleavaldustel osalejate ülempiir Saksamaal on praegu 500.

Toimus ka mitu vastumeeleavaldust. Laupäeval ja pühapäeval toimusid ulatuslikud piirangutevastased meeleavaldused ka teistes Saksa linnades, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meeleavaldajad on nördinud, et valitsuse otsuste täitmist, nagu kontaktide piiramist, maskikandmist, avalikes kohtades alkoholi tarvitamise keeldu ja poodide sulgemist hakatakse politseiga kontrollima.

Meeleavaldajad võrdlevad ennast Natsi-Saksamaa aegsete vastupanuvõitlejatega. Võrdlus on omakorda ärritanud välisminister Heiko Maasi, kelle sõnul naeruvääristab selline võrdlus vastupanuvõitlejaid.

Vastumeeleavaldajaid aga ärritab tõik, et ennast natsidevastaste põrandaalustega võrdlevad piiranguvastased ei märka, et nende enda liikumist on asunud juhtima paremäärmuslased, kes on suutnud pea igasuguse vastuseisu koroonapiiranguile oma käpa alla koondada.

"Mind paneb muretsema, et piiranguvastastele ei tee kampamine paremäärmuslike organisatsioonidega üldse muret, nad ei üritagi enda ja nende vahele vahet tõmmata. Sellepärast mina siin meelt avaldangi," ütles üks vastumeeleavaldaja Leipzigis.



Leipzigi politseiülema Torsten Schultze sõnul eeldas politsei, et meeleavaldusele saabuvad vägivaldsed kurjategijad ja paremäärmuslased. "On väga raske öelda, palju neid tuleb. Me ootame ka tavalisi keskklassi kodanikke, aga ega

sedagi saa ette öelda, palju neid lõpuks siin kohal on, sest väga paljud koroonapiirangutevastased organisatsioonid avaldavad täna Saksamaal meelt," rääkis Schultze.

Ehkki enamik sakslasi on piirangud rahuga vastu võtnud, leiavad kriitikud, et piirangud on vastuolus kodanikuõigustega.

Saksamaal on kinni restoranid, baarid, spordisaalid ja kultuuri- ning meelelahutusasutused. Ka on keelatud erapeod ning omavahel kohtuda võib kuni kümme inimest, kes aga ei tohi kuuluda rohkem kui kahte leibkonda.

Võrreldes Austriaga, kus liidukantsler Sebastian Kurz kuulutas, et ka ainult üks kontakt väljaspool oma leibkonda on liiast, on Saksamaa reeglid endiselt suhteliselt leebed.