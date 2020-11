Ajal, mil riigis valitseb erakorraline olukord, peab seim vastu võtma tuleva aasta eelarve, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks on endise regionaalministri valetamisskandaali ja erakonna rahaasjade tõttu sattunud küsimärgi alla parteiühenduse Arengule/Poolt! koostöö. Selle ühenduse kaasesimees ja parlamendifraktsiooni juht Daniels Pavluts kinnitas intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et erimeelsustest hoolimata püsib valitsus stabiilne.

Üks viiest Läti koalitsiooni osapoolest - parteiühendus Arengule/Poolt! - on rahva seas üha populaarsust võites ja ausat valitsemist lubades ka Riias võimule pääsemise järel sattunud ebamugavasse olukorda. Edukalt ulatusliku haldusreformi ette valmistanud ja läbi surunud keskkonnakaitse- ja regionaalminister Juris Puce tunnistas, et on valetanud ja kasutanud ebaseaduslikult Riia tasuta parkimiskaarti. Puce astus tagasi, kuid uue ministri heakskiit parteiühenduses venib, sest ühe osapoole - Arengule - rahaasjad ei pruugi olla korras.

"Kaalume kõiki võimalusi. Kuid täna võin kindlalt väita, et koalitsiooni stabiilsus on meie jaoks üks tähtsamaid eesmärke," ütles Läti seimi Arengule/Poolt! fraktsiooni esimees Daniels Pavluts.

Esmaspäeval hakkab parlament kolmandal lugemisel menetlema järgmise aasta eelarvet. Samas on koroonapatsientide arv tõstnud haiglate võimekuse kriitilise piiri lähedale. Eriti Riias, kust on hakatud koroonahaigeid regionaalhaiglaisse ravile viima.

"Nii tõsist olukorda koroonaviiruse levikuga pole meil olnud. Ka kevadel mitte. Ja nüüd on see põimunud riigieelarve vastuvõtmisega. Loomulikult tulevad siin esile erinevad seisukohad. See on kriisiajal möödapääsmatu. On erinevad vaated, kuidas võidelda pandeemiaga ja kuidas jagada riigi raha," rääkis Pavluts.

Eelarve lõpparutelu seimis ei kujune kergeks. "Usun, et väitleme seimis oma kolm või rohkemgi päeva. Läbi vaadata ja hääletada tuleb 500 riigieelarve muudatusettepanekut," lisas Pavluts.

Läti koalitsioonis on palju väideldud nii erakorralise olukorra vajalikkuse kui ka majanduse toetusmeetmete üle. Praegu põhjustab enim erimeelsusi veel koolis käivate nooremate õpilaste õpikorraldus.

"Kõige teravamad väitlused on viimasel ajal olnud koolide ümber - kas nooremad õpilased peaks jätkuvalt käima koolis kohal? Keskkoolide ehk vanemad õpilased õpivad meil juba mõnd aega kodus. Riias, näiteks, on 5.-6. klassi õpikorraldus antud koolide enda otsustada. Kuid nooremad käivad veel koolis," sõnas Pavluts.

Kohmakust lisab seegi, et nii valitsus kui ka parlament teevad kaugtööd. Kui ikka väitlejad üksteisele silma vaadata ei saa, on üsna keeruline oma seisukohti kaitsta.