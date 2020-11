Euroopa Kontrollikoda jälgib Euroopa Liidu eelarve täitmist ja raha kasutamise seaduspärasust.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott (Keskerakond) osutas, et järgmisel seitsmel aastal panustab EL viirusest tingitud kriisi majandusliku ja sotsiaalse mõju leevendamisele palju raha – Euroopa Liidu kulutused lähiaastatel peaaegu kahekordistuvad. "Euroopa Liidu pikaajalise eelarve vastuvõtmise ja COVID-19 kriisiga võitlemise valguses on eriti oluline, et ühenduse raha kasutataks usaldusväärselt ja tõhusalt," toonitas Ott.

Euroopa Kontrollikoja aruande järgi olid Euroopa Liidu möödunud aasta tulud seaduslikud ja korrektsed ning neis ei esinenud olulisi vigu. Ühenduse 2019. aasta eelarvest tehtud kulutuste üldine veamäär oli 2,7 protsenti, mis on veidi suurem kui aasta varem (2,6 protsenti).

Auditi järgi on paranenud olukord loodusvarade valdkonnas ja ka halduskulude valdkonna tulemused on endiselt head.

Suure riskiga kulutuste osakaal auditi andmekogumis on suurenenud ja moodustab sellest nüüd 53 protsenti. See puudutab peamiselt kulude hüvitamisel põhinevaid makseid, näiteks ühtekuuluvuse ja maaelu arengu valdkondades, kus EL-i kulutusi haldavad liikmesriigid. Suure riskiga kulutuste suhtes kohaldatakse sageli keerulisi eeskirju ja rahastamiskõlblikkuse kriteeriume.

Auditi järgi esineb selles kategoorias jätkuvalt olulisel määral vigu ja hinnanguline veamäär on 4,9 protsenti (2018. aastal 4,5 protsenti). Audiitorid leidsid, et vead olid läbiva iseloomuga ja esitasid seetõttu EL-i kulutuste kohta vastupidise arvamuse.