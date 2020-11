Eften Real Estate Fund III tütarettevõte Eften SPV19 ostis Arco Varahalduselt 6,2 miljoniga hooldekodu krundi Pirital. Fondi portfellis on tegu esimese hooldekoduga.

Tallinnasse aadressile Hunditubaka tee 12 ja Karukella tee 5 kerkiv hooldekodu valmib käesoleva aasta lõpus ja antakse pikaajalisele üürile Pirita Kodu OÜ-le.

"Pirita pansionaadiga siseneb EfTEN selge tulevikuperspektiiviga valdkonda, kuna vajadus hoolekandeteenuste järele kasvab pidevalt. Meil on hea meel, et teeme oma esimese tehingu pansionaadiga, mis on uhiuus ja asub suurepärases kohas Tallinna ja ümbruskonna klientide jaoks," ütles fondi juhatuse liige Viljar Arakas.

Pansionaadi ehitus algas möödunud aasta sügisel ja valmib tänavu detsembris. Pansionaadis on kohad 250 inimesele, hoones hakatakse osutama ka teraapiateenuseid nii eakatele kui lastele.

Tehingu hind on 6,2 miljonit eurot, sellest poole moodustab investeering omakapitalifodni ja teise poole Eften SPV19 võetav laen, mida finantseerib Swedbank.

Pansionaati hakkab opereerima Pirita Kodu OÜ, kellega on sõlmitud leping järgnevaks 10 aastaks, võimalusega pikendada seda 10 aasta võrra.