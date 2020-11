Vikerraadio saates "Välistund" tuleb sel esmaspäeval arutlusele see, kuidas on läinud endistel Nõukogude Liidu vabariikidel. Kes on suutnud Venemaast ka sisuliselt iseseisvuda, kes elab ja hingab suuremal või vähemalt määral Moskva armust? Miks on nii läinud?