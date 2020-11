Elektripakettide keskmised hinnad võivad erineda mitukümnend eurot aastas

Üle Eesti pakub tarbijatele elektrit seitse müüjat. Elektrihind.ee ja Gaasihind.ee võrdluskeskkondi pidava Go OÜ hinnavõrdluse kohaselt on pakettide aastane hinnaerinevus kallima ja odavama börsipaketi vahel on 26 eurot ja fikseeritud pakettide vahel 62 eurot.

Ettevõtte esindaja Kert Valbeti sõnul võib elektripakettide vahetamist võrrelda mobiilioperaatori vahetamisega, kus vahetusprotsessi jooksul võib teenusepakkuja teha tarbijale parema pakkumise. Samuti erineb pakettide hinnastamisel elektrifirmade pakutav mänguruum.

"Mõni on säästuoperaator, nagu mobiilioperaatoritel ja mõni pakub lisaväärtusi nagu kindlustust ja muud," märkis Valbet.

Võrdluse aluseks on võetud müüjate piires kõikide elektrimüüjate soodsaimad fikseeritud paketid ja arvestatud keskmise elektritarbija kohta.

Soodsaim börsipakett on aasta lõikes ettevõtte analüüsi kohaselt 220 Energia pakett, mille kuutasu on 154 eurot aastas (marginaaliga 0,179 s/kWH, kuutasuga 0 eurot). Samasse suurusjärku jäävad ka Imatra Elekter, Alexela ja Eesti Gaasi paketid, mis olid kuni paar eurot kallimad.

Hinnad võivad pakettide võrdluses erineda, kuna Eesti Energial ega Eesti Gaasil pole läbipaistvat hinnastamist ja pakettide hind sõltub tarbijast.

Keskmine energiatarbimine Eesti leibkondades on statistikaameti kohaselt 3464 kilovatt-tundi aastas.

Kõige kallimaks peab võrdluse kohaselt firma Eesti Energiat, mille börsipaketi kulu ulatub 180 euroni aastas, mis on mõjutatud eelkõige 1,99-eurosest fikseeritud kuutasust.

Valbet märkis, et kuutasu komponent moodustab keskmisele tarbijale hinnast suure osa, mis teebki paketi kalliks.

Fikseeritud pakettidest on analüüsi kohaselt samuti soodsaim 220 Energia pakett, mille aastaseks hinnaks on 210 eurot. Kõige kallimaks on Eesti Gaasi pakett, mille aastane kulu on 272 eurot.

Eleringi andmetel vahetas möödunud aastal elektrimüüjat 15 099 tarbijat, tänavu on kümne kuuga vahetanud müüjat juba 15 772 tarbijat. Valbeti sõnul vahetab Elektrihind.ee portaali kaudu müüjat suurusjärgus 15 protsenti paketivahetajatest.

Enim vahetati tänavu elektrimüüjat juulis, kui paketti vahetas üle 4000 tarbija. Oktoobris elektrimüüjat ligi 700 tarbijat. Enim paketivahetusi tehti nii tänavu kui möödunud aastal jaanuaris.