Operaatorfirma Kihnu Veeteed teatas, et eeldatavalt kuni 14. detsembrini teenindab Vormsi laevaliini 1971. aastal ehitatud Reet. See asendab parvlaeva Ormsö, mida ootab ees iga 15 000 töötunni järel tehtav peamasina korraline remont. Kui Ormsö mahutab 30 sõiduautot, siis Reet saab peale võtta kuni 20 sõiduautot.

Ormsö oli regulaarses dokihoolduses septembris, kuid peamasina remont otsustati siis jätta hilissügisesse.

"Peamasinate remondi teostamisel on erinevad nõuded, mida masinate remondi teostaja esitab. Kuna laeva masinaruum on väga piiratud, siis ei ole võimalik asju samaaegselt teha ehk kui me oleksime remondiga alustanud näiteks septembris, oleks dokk veninud kolme nädalat pikemaks. Aga sõidunõudlus septembrikuus ja oktoobris on kindlasti kõrgem kui detsembris," rääkis Kihnu Veeteede juht Andres Laasma.