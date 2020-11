Jõhvi sai pika ootamise peale volikogu esimehe

42aastane Aleksei Naumkin on Jõhvi üle-üle-eelmine vallavanem, ta juhtis vallavalitsust 2017. aasta suvest 2018. aasta suveni.

Naumkin on kuulunud aastatel 2006-2010 tollasesse Eestimaa Rahvaliitu ning 2011-2018 Eestimaa Sotsiaaldemokraatlikusse Erakonda. Naumkin on ajalehele Põhjannik öelnud, et ta astub Keskerakonda, kelle käes on Jõhvis koalitsioonileppe põhjal nii vallavanema kui ka volikogu esimehe koht.

Jõhvi võimukõikumistest annabki hea ülevaate volikogu esimehe vahetumisrida. Volikogu esimees on olnud Niina Neglason (2007-2009), Kaarel Pürg (2009-2013), Niina Neglason (2013-2016), Teet Enok (2016-2017), Niina Neglason (2017-2018), Eduard East (2018-2020), Niina Neglason (30.06-24.09.2020), Aleksei Naumkin (2020-)

Jõhvi vallavanem on alates 1. oktoobrist Jüri Konrad, kes sai Jõhvile vähem kui seitsme aasta jooksul kaheksandaks vallavanemaks.